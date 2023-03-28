Redmi Note 12 Turbo получит камеру с оптической стабилизацией

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi Note 12 Turbo, который будет представлен уже сегодня. Итак, аппарат оснастят технологией масштабирования с сохранением качества In-Sensor Zoom. Утверждается, что даже двухкратного оптического зума хватит для четких фотографий. Также была подтверждена система оптической стабилизации в главном модуле основной камеры, который будет основан на 64-Мп датчике изображения.

Ранее стало известно о наличии производительной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, стереодинамиков, 3,5-мм гнезда для наушников, ИК-излучателя, модуля NFC и поддержки Bluetooth 5.3, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, а также флагманского экрана.