Redmi Note 12 Turbo поставил три рекорда продаж

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi Note 12 Tubro, который недавно появился в продаже. Утверждается, что аппарат не только стал самым продаваемым смартфоном своего бренда и моделью во всех ценовых сегментах, но и самым популярным смартфоном в первый месяц продаж на многих торговых площадках Китая. Конкретные цифры Xiaomi, к сожалению, не приводит.

Напомним, что Redmi Note 12 Turbo характеризуется мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).