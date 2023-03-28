Redmi Note 12 Turbo представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12 Turbo, которая первой на рынке получила 4-нм платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. Производительность этой однокристальной системы сравнима с прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1.

Новинка также характеризуется до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, крупной системой охлаждения, корпусом толщиной 7,9 мм, массой 181 г., тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), ИК-излучателем, стереодинамиками и чипом NFC. Смартфон обойдется 290, 305, 335 и 380 долларов за версии с 8/128, 12/256, 12/512 и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.