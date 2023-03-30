Redmi Note 12 Turbo сразу стал хитом продаж

Компания Xiaomi похвасталась успехами смартфона Redmi Note 12 Turbo, который вчера появился в китайской продаже. Сообщается, что аппарат стал самым продаваемым смартфонов на трех главных площадках: JD.com, Tmall и Pinduoduo. Самой востребованной оказалась топовая версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти – её уже раскупили.

Напомним, что оцененный от 290 долларов Redmi Note 12 Turbo характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 с производительностью уровня Snapdragon 8 Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, крупной системой охлаждения, корпусом толщиной 7,9 мм, массой 181 г., тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), ИК-излучателем, стереодинамиками и чипом NFC.