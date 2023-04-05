Redmi Note 12 Turbo стал лидером рейтинга AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала мартовский рейтинг лучших субфлагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Первое место в нем занял выпущенный неделю назад Redmi Note 12 Turbo с отрывом в 100 тысяч баллов от второго места. За производительность в новинке отвечает новенькая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. Она оказалась мощнее конкурентов – Dimensity 8200, Dimensity 8100-Max и Dimensity 8100, на которых построены другие смартфоны из рейтинга.

Redmi Note 12 Turbo также может похвастаться до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).
Смартфон LeTV S1 Pro оценен в 130 долларов …
Компания LeTV начала принимать предзаказы на смартфон LeTV S1 Pro, главной особенностью которого стал диз…
Смартфоны Samsung Galaxy S23 показали на пресс-рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал качественные рендеры флагманских смартфонов Samsung Galaxy…
Анонсирован глобальный релиз смартфонов Redmi Note 12…
Компания Xiaomi объявила, что международная презентация смартфонов серии Redmi Note 12 состоится 23 марта…
Samsung уже готова производить процессор Exynos 2400…
Некоторое время назад компания Samsung занималась разработкой своих собственных мобильных процессоров, но…
Apple готовит A17 Bionic на 3 нанометрах…
Некоторое время назад поставщики секретной информации сообщили нам достаточно интересные новости о том, ч…
OnePlus 11 подешевел на 200 долларов в США …
Сетевые источники сообщают, что выпущенный всего месяц назад смартфон OnePlus 11 стремительно дешевеет в …
Oppo Find X6 Pro возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала мартовский рейтинг самых мощных смартфонов, работающих под управлен…
Realme GT Neo5 раскупили за несколько секунд …
Сегодня компания Realme представила смартфон Realme GT Neo5 SE, который сразу же стал доступен для предз…
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Cubot Pocket. Маленький смартфон с бесконтактными платежами
Обзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3GОбзор INOI A62 Lite. Недорогой смартфон с 64 Гбайт и 3G
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор realme C33 4/128. Все в угоду стиляОбзор realme C33 4/128. Все в угоду стиля
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor