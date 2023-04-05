Redmi Note 12 Turbo стал лидером рейтинга AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала мартовский рейтинг лучших субфлагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Первое место в нем занял выпущенный неделю назад Redmi Note 12 Turbo с отрывом в 100 тысяч баллов от второго места. За производительность в новинке отвечает новенькая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2. Она оказалась мощнее конкурентов – Dimensity 8200, Dimensity 8100-Max и Dimensity 8100, на которых построены другие смартфоны из рейтинга.

Redmi Note 12 Turbo также может похвастаться до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки и тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).