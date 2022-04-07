Redmi Note 12 получит мощный процессор

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны Xiaomi с модельными обозначениями 22041216UC и 22041216C получили лицензию на доступ к сети. По данным источников, речь идет о моделях среднего класса Redmi Note 12. Ранее руководитель Redmi Лу Вейбинг, заявил, что смартфоны Redmi Note будут выходить каждые полгода, а в серии Redmi Note 12 акцент будет сделан на производительность. Предполагается, что Redmi Note 12 получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 1300. Это 6-нм 8-ядерная платформа с одним суперядром, работающим на частоте 3,0 ГГц, и графическим адаптером ARM Mali-G77 MC9. Если смартфон действительно получит данный чипсет, то он может стать самой мощной моделью в своем классе.