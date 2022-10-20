Redmi Note 12 уже доступен для заказа

Как и обещал информатор Digital Chat Station сегодня компания Xiaomi опубликовала первый тизер, посвященный смартфонам Redmi Note 12. Одновременно китайская торговая площадка JD.com начала принимать заявки на покупку Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro. Любопытно, что JD.com рассекретил дату официально презентации новинок – 27 октября.

По предварительным данным, Redmi Note 12 получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1080 5G, производительность которого оценивается на уровне Qualcomm Snapdragon 778G. Также источники периодически сообщают о существовании модели Redmi 12 Pro+, которой прочат поддержку проводной зарядки мощностью 210 Вт.