Redmi Note 12R Pro готов к выходу

Компания Redmi объявила, что новый смартфон линейки Redmi Note 12 будет официально представлен 29 апреля. Им станет Redmi Note 12R Pro. Судя по опубликованному изображению, аппарат получит дизайн обычного Redmi Note 12 и сдвоенную тыльную камеру, главный модуль которой имеет разрешение 48 Мп.

Смартфону также приписывают наличие 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также плоского дисплея Samsung OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
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