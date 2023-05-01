Redmi Note 12R Pro получил 12/256 ГБ памяти

Компания Redmi объявила о выпуске смартфона Redmi Note 12R Pro, который стал очередной моделью в среднебюджетной линейке Redmi Note 12. Новинку оснастили 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6-нанометровой 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с разрешением 48 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, ИК-излучателем, модулем NFC, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, размерами 165,88:76,21:7,8 мм и массой 188 г.