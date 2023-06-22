Redmi Note 12R будет стоить 150 долларов

В сети появились первые подробности о смартфоне Redmi Note 12R, который будет иметь довольно заметные отличия от выпущенного недавно Redmi Note 12R Pro. Утверждается, что новинку оснастят грядущей платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, от 4 ГБ до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, тыльной камерой с главным датчиком изображения на 50 Мп, корпусом с размерами 168,6:76,3:8,17 мм и массой 199 граммов. Цена базовой версии составит около 155 долларов, а топовой – 250 долларов.

Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сег…
Бренд TECNO известен российскому покупателю в первую очередь за счет качественных смартфонов с необычным …
Samsung реализует в Galaxy S24 144 Гц…
Все модели Galaxy S23, которые были выпущены ранее в этом году, имеют максимальную частоту обновления экр…
Redmi K70 получит флагманский процессор…
Известный инсайдер Digital Chat Station намекнул в социальной сети Weibo, что доступный флагман Redmi K70…
Представлен смартфон Moto G Stylus (2023)…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G Stylus (2023), цена кот…
Камерофон Xiaomi 13 Ultra получит четыре 50-Мп сенсора…
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился новыми подробностями о топовом смартфоне …
Samsung Galaxy M34 засветился в сети …
На официальном сайте Samsung обнаружилось упоминание о смартфоне Galaxy M34, который еще не был представл…
Бенчмарки показали, что Pixel 7a даже мощнее Pixel 7…
Если верить информации инсайдеров, а у нас нет причин им не верить, смартфон Pixel 7a будет доступен к пр…
Redmi Note 12T Pro получит 144-Гц ЖК-экран …
Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих некоторые характеристики еще не представленн…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor