Redmi Note 12R будет стоить 150 долларов

В сети появились первые подробности о смартфоне Redmi Note 12R, который будет иметь довольно заметные отличия от выпущенного недавно Redmi Note 12R Pro. Утверждается, что новинку оснастят грядущей платформой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, от 4 ГБ до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, тыльной камерой с главным датчиком изображения на 50 Мп, корпусом с размерами 168,6:76,3:8,17 мм и массой 199 граммов. Цена базовой версии составит около 155 долларов, а топовой – 250 долларов.