Redmi Note 12S оценен в 280 долларов

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi Note 12S, который оценен на европейском рынке в 280 евро. Новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14, а также черной, синей и зеленой расцветками.

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