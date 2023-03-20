Redmi Note 12S уже готов к выходу

Известный достоверными утечками инсайдер Мукул Шарма сообщил, что компания Xiaomi уже запустила производство смартфона Redmi Note 12S. Презентация устройства ожидается в течение ближайших двух месяцев. По предварительным данным, Redmi Note 12S оснастят 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G96, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки и предустановленной фирменной оболочкой MIUI 14 на базе операционной системы Android 13.