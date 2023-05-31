Redmi Note 12T Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу представленный вчера смартфон Redmi Note 12T Pro. Новинка оценена в 225, 240, 255 и 285 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 Ultra с максимальной частотой 3,1 ГГц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, соотношением сторон 20,5:9, контрастностью 1400:1, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью до 650 нит и 100% DCI-P3, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 5080 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14, поддержкой сотовых сетей 5G и двумя стереодинамиками.
Складной смартфон Huawei Mate X3 оценен в 1900 долларов …
Компания Huawei пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Huawei Mate X3, которая появится в кита…
Представлен смартфон Samsung Galaxy A24…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A24, который основан на 6-нанометровой 8…
iPhone 15 получит новый порт, но это ничего не даст…
Некоторое время назад появилась информация о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем предст…
Oppo Find N3 получит 8-дюймовый экран…
Известный правдивыми утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартфон…
Motorola Edge 40 Pro получил защиту от воды …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Motorola Edge 40 Pro, которая оценена в 900 ев…
Huawei Nova 11 получил 60-Мп селфи-камеру с оптическим зумом…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделями Huawei Nova 11 и Nova 11 Pro, которые получили …
В сеть слили рендеры смартфона Google Pixel 7A…
До фирменного мероприятия Google I/O 2023 остаётся всё меньше и меньше времени, и всё больше сливов секре…
Google Pixel 7a засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Google Pixel 7a, официаль…
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor