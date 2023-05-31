Redmi Note 12T Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу представленный вчера смартфон Redmi Note 12T Pro. Новинка оценена в 225, 240, 255 и 285 долларов за версии с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200 Ultra с максимальной частотой 3,1 ГГц, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460:1080 пикселей, соотношением сторон 20,5:9, контрастностью 1400:1, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью до 650 нит и 100% DCI-P3, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 5080 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14, поддержкой сотовых сетей 5G и двумя стереодинамиками.