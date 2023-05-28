Redmi Note 12T Pro с быстрой SoC засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 12T Pro, который еще не был представлен официально. Аппарат показал результат 1224 и 3921 балл в однопоточном и многопоточном тестированиях соответственно. Самое интересное, что аппарат основан на производительной однокристальной системе MediaTek Dimensity 8200-Ultra, которая дебютировала в новеньком Xiaomi Civi 3. Бенчмарк также подтвердил наличие 12 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 13 «из коробки». По данным источников, смартфон также оснастят поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт и OLED-дисплея с высокой частотой обновления изображения.