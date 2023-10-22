Redmi Note 13 4G получит не самый быстрый процессор

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 13 4G, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет построен на 8-нанометровом чипсете Qualcomm Snapdragon 685, как и предыдущее поколение. Смартфону также приписывают наличие AMOLED-дисплея с частотой обновления изображения 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти, основной камеры разрешением 50 Мп и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт.

Напомним, что выпущенный месяц назад Redmi Note 13 5G оснащается 6-нм процессором MediaTek Dimensity 6080, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.