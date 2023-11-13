Redmi Note 13 4G засветился в базе регулятора

Пару месяцев назад компания Xiaomi выпустила смартфоны Redmi Note 13 5G, а сегодня в базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о глобальной версии модели Redmi Note 13 4G. Регулятор подтвердил наличие адаптера беспроводной связи Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth, поддержки сотовых сетей 2G, 3G и 4G, двух слотов для карт SIM, модуля GPS/Глонасс/Galileo/BDS/SBAS и фирменной оболочки MIUI 14.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 8-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 685, AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, до 8 ГБ оперативной памяти, тыльной камерой разрешением 50 Мп и поддержкой 50-Вт проводной зарядки 33 Вт.