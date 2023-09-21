Redmi Note 13 5G получил 120-Гц экран

Компания Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi Note 13 5G, который появится в продаже по цене в 150, 165, 190 и 220 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6080, с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 173,5 грамма, боковым дактилоскопическим сенсором, ИК-излучателем, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, 3,5-мм гнездом для наушников и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.