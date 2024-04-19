Redmi Note 13 5G получили обновление до HyperOS 1.0

Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске операционной системы HyperOS 1.0 для серии смартфонов Redmi Note 13 5G — речь идёт о моделях Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G. Эти устройства были выпущены в прошлом году с операционной системой Android 13 и оболочкой MIUI 14, но теперь они получают важный апдейт. По словам производителя, HyperOS комплексно обновляет софтверную составляющую смартфонов для оптимизации производительности на всех устройствах. Производитель обещает более плавный геймплей при более эффективном энергопотреблении, удобную работу с интерфейсом и многое другое.

Также улучшено планирование задач путём распределения нагрузок между несколькими вычислительными блоками. Ещё пользователи получат новый персонализированный экран блокировки, переработанный Центр управления без надписей на иконках, интерактивные уведомления, новые иконки и анимации приложений, новое приложение «Менеджер файлов» с новыми категориями и новые анимации погоды. Естественно, данное обновление получат не все и не сразу — сначала апдейт должны выпустить в Индии, где данные смартфоны пользуются внушительным спросом у пользователей. После этого производитель будет выпускать обновления и в других регионах, так что если у вас пока что апдейта системы в настройках нет, то стоит просто подождать — в течение недели прошивка должна появиться. И во многом она действительно лучше предыдущего решения Xiaomi.