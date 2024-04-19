Redmi Note 13 5G получили обновление до HyperOS 1.0

Также улучшено планирование задач путём распределения нагрузок между несколькими вычислительными блоками. Ещё пользователи получат новый персонализированный экран блокировки, переработанный Центр управления без надписей на иконках, интерактивные уведомления, новые иконки и анимации приложений, новое приложение «Менеджер файлов» с новыми категориями и новые анимации погоды. Естественно, данное обновление получат не все и не сразу — сначала апдейт должны выпустить в Индии, где данные смартфоны пользуются внушительным спросом у пользователей. После этого производитель будет выпускать обновления и в других регионах, так что если у вас пока что апдейта системы в настройках нет, то стоит просто подождать — в течение недели прошивка должна появиться. И во многом она действительно лучше предыдущего решения Xiaomi.