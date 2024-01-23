Redmi Note 13 Pro 2024 New Year Edition показали на фото

В сети появилась фотография специального издания смартфона Redmi Note 13 Pro (5G), которое получило название 2024 New Year Edition. Выпуск новинки приурочен к Новому году в Китае, намеченному на 10 февраля. От стандартной версии новинка отличается красной расцветкой задней панели, а также черным блоком тыльной камеры и черной боковой рамкой.

Напомним, что смартфон оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей (формат 1,5K), кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1800 кд/м2, частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц и подэкранным дактилоскопом, тыльной камерой с модулями на 200 Мп (датчик Samsung HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядкой и 3,5-мм аудиогнездом.