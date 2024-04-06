Redmi Note 13 Pro+ 5G Xiaomi Fan Festival Special Edition оценен в $420

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G, которая получила название Xiaomi Fan Festival Special Edition. От стандартной версии новинка отличается стеклянной тыльной панелью, покрытой серебряной пленкой. Сама расцветка называется Mystic Silver. Цена данного издания на дебютном малазийском рынке составляет 420 долларов.

Напомним, что представленный осенью прошлого года Redmi Note 13 Pro+ оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм2, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, адаптером Wi-Fi 6, модулем NFC, стереодинамиками и ИК-излучателем.