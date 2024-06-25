Redmi Note 13 Pro 5G вышел в новой расцветке

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии смартфона Redmi Note 13 Pro 5G, которая отличается расцветкой Scarlet Red. Ранее аппарат был доступен в цветовых вариантах Arctic White, Coral Purple, Midnight Black и также Olive Green. Новинка уже продается на дебютном индийском рынке по цене в 300 и 325 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 200-Мп тыльной и 16-Мп селфи-камерами, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.