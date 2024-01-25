Redmi Note 13 Pro New Year Special Edition появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу специальное издание смартфона Redmi Note 13 Pro, получившее название New Year Special Edition. Его выход приурочен к грядущему празднованию китайского Нового года. Новинка отличается красной расцветкой, а также черной боковой рамкой и модулем камеры. Специальная версия оценена в 195, 210, 240, 255 и 270 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопическим сенсором, основной камерой с главным модулем на 200 Мп, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч и поддержкой быстрой 67-Вт зарядки.