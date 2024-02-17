Redmi Note 13 Pro+ оценили в 52 тысячи рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон Redmi Note 13 Pro+, глобальная версия которого была представлена еще в прошлом году. Новинка оценена в 52 и 57 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем OLED с разрешением 1,5К, яркостью 1800 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 Ultra, батареей на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G и модулем Wi-Fi 6E.
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