Redmi Note 13 Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу смартфон Redmi Note 13 Pro, который был представлен чуть меньше недели назад. Новинка стоит 190 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти и 275 долларов за топовый вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Смартфон также характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 пикселей (формат 1,5K), кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1800 кд/м2, частотой ШИМ-регулирования 1920 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик Samsung HP3 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 5100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и 3,5-мм гнездом для наушников.