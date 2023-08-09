Redmi Note 13 Pro+ получит 200-Мп камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Redmi Note 13 Pro+, официальный релиз которого ожидается осенью этого года. Утверждается, что новинку оснастят все тем же главным 200-Мп модулем тыльной камеры, но с 4-кратным зумом без потери качества. Также устройству приписывают наличие загнутого с четырех сторон экрана с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки проводной зарядки мощностью 120-Вт. То есть, новинка сохранит большую часть характеристик предыдущего поколения, однако аппаратная платформа должна претерпеть апгрейд. Redmi Note 12 Pro+, напомним, основан на однокристальной системе MediaTek Dimensity 1080.