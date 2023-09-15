Redmi Note 13 Pro+ получит камеру с 4-кратным зумом

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi Note 13 Pro+, релиз которого запланирован на 21 сентября. Итак, аппарат оснастят главным модулем тыльной камеры, который состоит из 200-Мп сенсора Samsung HP3 Discovery Edition с размером 1/1,4 дюйма, двойной (оптической и электронной) системы стабилизации и объектива с оптической схемой из семи элементов и диафрагмой F/1,65. Утверждается, что благодаря высокому разрешению датчика, камера сможет реализовывать 2- и 4-кратный зум, сопоставимый по качеству с оптическим зумом. Ранее стало известно, что смартфон будет основан на 4-нм платформе MediaTek Dimensity 7200-Ultra с двумя ядрами Cortex-A715 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, 6 ядрами Cortex-A510, графическим адаптером Arm Mali-G610 и чипом APU 650.

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