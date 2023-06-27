Redmi Note 13 Pro приписывают батарею на 6000 мАч

В сети появились новые подробности о смартфонах серии Redmi Note 13, упоминания которых недавно появились в базе данных IMEI. Итак, Redmi Note 13 и Redmi Note 13 Pro оснастят аккумуляторами ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 67-Вт проводной зарядки, а Redmi Note 13 Pro достанется батарея ёмкостью 5500 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Стандартная модель получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 695, а Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ – Mediatek Dimensity 7200. Ранее авторитетный информатор Digital Chat Station сообщил, что смартфоны линейки Redmi Note 13 смогут похвастаться экранами с очень тонкой рамкой со всех сторон. Предполагается, что речь идет о 6,67-дюймовом OLED-дисплее Redmi Note 12 Turbo.