Redmi Note 13 Turbo показали на фото

Руководитель компании Redmi Ванг Тенг опубликовал фотографию неназванного еще не представленного официально смартфона. По данным MyDrivers, аппарат получит пластиковую боковую рамку и производительную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Под это описание подходит Redmi Note 13 Turbo, чья презентация ожидается в ближайшее время.

Смартфон также должны оснастить батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, а также предустановленной операционной системой HyperOS.