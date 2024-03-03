Redmi Note 13 Turbo получит мощный процессор

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi Note 13 Turbo, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинку оснастят новой платформой Qualcomm SM8635, которую официально представят в ближайшее время под названием Snapdragon 8s Gen 3. Это производительная однокристальная система (примерно как Snapdragon 8 Gen 2), которую также приписывают таким смартфонам, как Xiaomi Civi 4, iQOO Z9 Pro и Vivo Pad 3.

Что до Redmi Note 13 Turbo, то он также получит батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, 50-Мп основную камеру и плоский дисплей с разрешением 1,5К. Релиз смартфона ожидается до конца этого месяца.