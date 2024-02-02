Redmi Note 13 Turbo получит мощную SoC от Qualcomm

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 13 Turbo, который появится в международной продаже под названием POCO F6. Утверждается, что аппарат оснастят новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Series под кодовым наименованием «SM8635». Это 4-нанометрововая однокристальная система с ядром Cortex-X4, работающим на частоте с 2,9 ГГц, и графическим адаптером Adreno 735 с тактовой частотой 900 МГц. Производительность данного процессора в бенчмарке AnTuTu равна около 1,7 млн баллов, то есть, между Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. Напомним, что модели Redmi Note 12 Turbo и POCO F5 были выпущены в марте и мае прошлого года соответственно. Они основаны на 4-нанометровой платформе Snapdragon 7+ Gen 2, которая набирает в Antutu около 1,135 млн баллов.