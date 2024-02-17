Redmi Note 13 Pro 4G появился в российской продаже

Напомним, что Redmi Note 13 Pro 4G оснащается 6-нм 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, разрешением Full HD+, яркостью 1300 нит и подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с главным модулем на 200 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, слотом для карты памяти MicroSD, защитой от влаги (IP54) и фирменной оболочкой MIUI 14 на базе ОС Android 13.