Redmi Note 13R Pro оценен в 280 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 13R Pro, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 280 долларов. Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, предустановленной оболочкой MIUI 14 на основе ОС Android 13, боковым дактилоскопом, ИК-модулем, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, корпусом с габаритами 161,11:74,95:7,73 мм и массой 175 граммов.