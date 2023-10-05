Redmi Note 13R засветился в базе регулятора

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились упоминания смартфонов Redmi Note 13R и Note 13R Pro, которые еще не были представлены официально. Появление устройств в базе сертификационного ведомства явно намекает на скорый анонс новинок. Регулятор подтверждает наличие поддержки 33-Вт проводной зарядки у Redmi Note 13R и 67-Вт зарядки у Redmi Note 13R Pro. Для сравнения, у предшественников мощность зарядки составляла 18 Вт и 33 Вт соответственно.

Представленный минувшим летом Redmi Note 12R также оснащается 6-нм процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.