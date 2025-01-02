Redmi Note 14 4G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 14 4G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 Ultra с тактовой частотой до 2,22 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 732 и 1976 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. По предварительным данным, аппарат также оснастят аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, экраном с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также 108-Мп тыльной камерой.

Китайскую версию Samsung Galaxy S25 Ultra протестировали в б…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования китайской версии флагм…
OnePlus 13 возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu…
Флагманский смартфон OnePlus 13 был представлен всего пару дней назад, но уже успел стать самым производи…
Google сломала Pixel 6 апдейтом до Android 15…
Сегодня компания Google наконец-то начала распространять обновление до операционной системы Android 15 на…
Официально: Redmi K80 получит металлическую рамку …
Бренд Redmi рассекретил некоторые подробности о смартфонах линейки Redmi K80, которая будет представлены …
Apple Теперь продаёт запчасти для iPhone 16…
Судя по информации от западных инсайдеров, компания Apple начала продажу запасных деталей для смартфонов …
Xiaomi 15 Bright Silver Edition оценен в 660 долларов …
Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 15, которая получила названи…
HONOR Magic7 RSR Porsche Design оценили в 1095 долларов …
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью Magic7 RSR Porsche Design, которая основа…
Samsung научилась отключать HDR на своих смартфонах…
Сегодня появилась новость о том, что обновление Samsung One UI 7, которое находится на стадии бета-тестир…
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor