Redmi Note 14 4G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Redmi Note 14 4G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 6-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G99 Ultra с тактовой частотой до 2,22 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 732 и 1976 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. По предварительным данным, аппарат также оснастят аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, экраном с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также 108-Мп тыльной камерой.