Redmi Note 14 Pro 4G получит 12 ГБ оперативной памяти

Меньше месяца назад в Китае были представлены смартфоны Redmi Note 14 Pro 5G и Note 14 Pro+ 5G, а сегодня в базе данных регулятора FCC обнаружились подробности о модели Redmi Note 14 Pro 4G. Ведомство подтвердило наличие 6,67-дюймового экрана POLED с разрешением 1080:2400 точек, конфигураций на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также батареи ёмкостью 5500 мАч. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет использован процессор MediaTek.

Напомним, что Redmi Note 14 Pro 5G получил 4-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-600 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, защиту от воды и пыли IP66, IP68 и IP69, АКБ ёмкостью 5500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.