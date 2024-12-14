Redmi Note 14 Pro 4G получит 200-Мп камеру

Профильный ресурс 91Mobiles опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов Redmi Note 14 4G и Note 14 Pro 4G, которые еще не были представлены официально. Базовую модель оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99-Ultra с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, экраном с частотой обновления 120 Гц и закаленным стеклом Gorilla Glass 5, основной камерой со 108-Мп главным модулем, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки.

Старшая модель получит процессор MediaTek Helio G100-Ultra, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 200-Мп тыльную камеру, аккумулятор на 5500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Дизайн новинки унаследуют у ранее выпущенных 5G-версий. Официальный релиз Redmi Note 14 4G и Note 14 Pro 4G ожидается уже в следующем месяце.

Xiaomi готовит к релизу Redmi K80…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Xiaomi готовится к скорому запуску серии …
8BitDo представила геймпад Ultimate Mobile Gaming Controller…
Сегодня компания 8BitDo официально анонсировала Ultimate Mobile Gaming Controller — первый контроллер ком…
ASUS представила ROG Phone 9…
Сегодня компания ASUS официально представила игровые смартфоны ROG Phone 9 и ROG Prone 9 Pro, оснащённые …
Google внедрила новую защиту от злоумышленников…
Компания Google существенно усиливает защиту от вредоносного программного обеспечения благодаря новым мех…
Смартфоны Motorola Edge 50 уже получают Android 15…
Когда речь заходит о Motorola и её новых смартфонах, мысль о быстром переходе на свежую версию операционн…
Redmi K80 Ultra получит SoC MediaTek Dimensity 9400+…
Смартфоны Redmi K80 и K80 Pro только недавно появились в продаже, а в сети уже появились первые подробнос…
iPhone 17 Air будет толщиной от 5 до 6 мм…
Если верить информации западных журналистов, компания Apple готовится к запуску iPhone 17 Air в следующем…
Флагман Samsung Galaxy S25+ показали на рендерах …
Вслед за Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra профильное издание Android Headlines поделилось первыми из…
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Лето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасностьЛето в активном режиме: 5 гаджетов для тех, кто ценит комфорт и безопасность
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor