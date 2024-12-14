Redmi Note 14 Pro 4G получит 200-Мп камеру

Профильный ресурс 91Mobiles опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов Redmi Note 14 4G и Note 14 Pro 4G, которые еще не были представлены официально. Базовую модель оснастят 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99-Ultra с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти, экраном с частотой обновления 120 Гц и закаленным стеклом Gorilla Glass 5, основной камерой со 108-Мп главным модулем, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки.

Старшая модель получит процессор MediaTek Helio G100-Ultra, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 200-Мп тыльную камеру, аккумулятор на 5500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 45 Вт и дисплей с защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Дизайн новинки унаследуют у ранее выпущенных 5G-версий. Официальный релиз Redmi Note 14 4G и Note 14 Pro 4G ожидается уже в следующем месяце.