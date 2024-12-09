Redmi Note 14 Pro 5G оценен в Индии в 295 долларов

Компания Xiaomi выпустила в Индии смартфон Redmi Note 14 Pro 5G, который ранее продавался только в Китае. Новинка получила AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-нанометровой процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra, ОЗУ LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2, фронтальную камеру на 20 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-600), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, чип NFC и предустановленную операционную систему Adnroid 15 с фирменной прошивкой HyperOS. Смартфон обойдется в 295 и 320 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.