Redmi Note 14 Pro+ показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные изображения смартфона Redmi Note 14 Pro+, официальная презентация которого состоится уже на следующей неделе. На рендерах аппарат представлен в расцветке Mirror White. Отметим немного изогнутый экран, металлическую боковую рамку и крупный блок основной камеры с тремя модулями и окантовкой.

Что до технических характеристик, производитель уже подтвердил наличие тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией, а также корпуса с повышенной прочностью и защитой от воды. По данным инсайдеров, в смартфоне будет использоваться AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K.