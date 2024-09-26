Redmi Note 14 Pro получил изогнутый OLED-экран

Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок смартфон Redmi Note 14 Pro, который оценен в 200, 215, 240 и 270 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Новинку оснастили 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300-Ultra, изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит, регулировкой ШИМ 1920 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, селфи-камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, защитой от воды и пыли согласно степеням IP66, IP68 и IP69, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC, ИК-датчиком, стереодинамиками и подэкранным сканером отпечатков пальцев.