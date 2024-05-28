Redmi Note 14 Pro получит новый процессор

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах линейки Redmi Note 14, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что одну из старших моделей, Note 14 Pro или Note 14 Pro+, оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1.5K и новой однокристальной системой Qualcomm SM7635, которая может выйти под названием Snapdragon 7s Gen 3. Также новинки смогут похвастаться низкой толщиной и аккумуляторами ёмкостью минимум 5000 мАч. Релиз смартфонов Redmi Note 14 ожидается в сентябре этого, ровно через год после выхода предыдущего поколения.