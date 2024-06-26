Redmi Note 14 Pro получит новую камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 14 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие немного изогнутого дисплея с разрешением 1,5K и врезанной по центру фронтальной камерой, а также новой камеры с главным модулем на основе крупного 50-Мп датчика. В пока еще актуальном Note 13 Pro 5G используется 200-Мп главным модуль. Предыдущие слухи сообщали об однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 и аккумуляторе ёмкостью минимум 5000 мАч. Релиз смартфонов линейки Redmi Note 14 ожидается грядущей осенью.