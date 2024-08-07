Redmi Note 14 получит 45-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 14, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие модема для сотовых сетей пятого поколения и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Стоит отметить, что предшественник в лице Redmi Note 13 5G имеет поддержку 35-Вт проводной зарядки.

Ранее стало известно, что старшая модель Redmi Note 14 Pro+ получит изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора и новенький восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7350 с максимальной частотой 3 ГГц. Релиз смартфонов ожидается уже в следующем месяце.