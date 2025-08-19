Redmi Note 15 Pro показали в фиолетовой расцветке

Компания Xiaomi опубликовала изображения смартфона Redmi Note 15 Pro, который будет представлен уже 21 августа. Аппарат демонстрируется в расцветке Cloud Purple. Сообщается, что новинка сможет похвастаться плоским дисплеем и прочным корпусом, как у старшей модели Redmi Note 15 Pro+.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Redmi Note 14 Pro 5G оснащается 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2712:1220 пикселей и яркостью до 3000 нит, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200-Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), батареей ёмкостью 5110 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, стереодинамиками и подэкранным дактилоскопом.

