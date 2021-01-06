Redmi Note 6 Pro получил MIUI 12

Redmi Note 6 Pro, вероятно, наименее популярный смартфон Redmi Note за все время — аппарат продавался лишь в нескольких регионах и не смог добиться повышенной популярности среди пользователей. Устройство дебютировало с MIUI 9 на базе Android 8.1 (Oreo), позже он был обновлен до MIUI 10 на Android 9.0 (Pie), даже получил MIUI 11. Теперь телефон начал получать обновление MIUI 12 — пока что далеко не во всех регионах, но это стандартная практика, когда производитель выпускает обновление лишь для определенных локаций. Важно отметить, что в отличие от большинства смартфонов Xiaomi, Redmi Note 6 Pro имеет только два варианта сборки - Global и Russia. Но, к сожалению, последний не получал никаких обновлений с начала 2019 года. Надеемся, что сейчас все изменится.