Redmi Note 6 Pro получил обновление MIUI 12

Redmi Note 6 Pro популярный смартфон Redmi Note за все время. Теперь это популярное устройство начала получать обновление MIUI 12.

Redmi Note 6 Pro имеет только два канала сборки - Global и Russia. Российская сборка не получала никаких обновлений с начала 2019 года. Другими словами, продаваемый в России вариант по-прежнему использует MIUI 10 на базе Android Oreo. Но теперь глобальный вариант получает обновление MIUI 12 с номером сборки V12.0.1.0.PEKMIXM . В настоящее время он находится на стадии стабильного бета-тестирования и поэтому доступен только избранным пользователям. Компания Xiaomi расширит доступность этой сборки для большего числа пользователей, если первые пользователи не столкнутся с какими-либо серьезными проблемами.