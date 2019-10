Redmi Note 7 Pro получил стабильную глобальную MIUI 11

Компания Xiaomi начала распространение стабильной глобальной версии оболочки MIUI 11 для смартфона Redmi Note 7 Pro. По крайней мере, о получении апдейта сообщили индийские пользователи. Прошивка под номером MIUI.0.5.0.PFHINXM потребует для установки 746 МБ, а её основой является операционная система Android 9 Pie. Апдейт включает октябрьское обновление безопасности. Помимо нового интерфейса, звуков, пакетов приложений Mi Work и Mi Go, тёмной темы на системном уровне, обновлённого Always On Display, но и октябрьский патч безопасности.