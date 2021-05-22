Redmi Note 8 2021 показали на рендере

Компания Redmi опубликовала тизер смартфона Redmi Note 8 2021, который будет значительно отличаться от оригинальной модели. Во-первых, новинка получит платформу MediaTek Helio G85 вместо Snapdragon 665. Во-вторых, нас ждет IPS-экран с частотой обновления изображения 120 Гц. В-третьих, аппарат будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12.5.

От предшественника смартфон унаследует 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 22,5 Вт и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп.