Redmi Note 8 2021 показали на рендере

Компания Redmi опубликовала тизер смартфона Redmi Note 8 2021, который будет значительно отличаться от оригинальной модели. Во-первых, новинка получит платформу MediaTek Helio G85 вместо Snapdragon 665. Во-вторых, нас ждет IPS-экран с частотой обновления изображения 120 Гц. В-третьих, аппарат будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной оболочкой MIUI 12.5.

От предшественника смартфон унаследует 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 22,5 Вт и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп.
Комментарии и отзывы Redmi Note 8 2021
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