Redmi Note 8 2021 представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 8 2021, которая стала переизданием одного из главных Android-бестселлеров 2019 года. Новинку оснастили 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика Samsung GM1, дактилоскопом на задней панели, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, портом USB Type-C и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой MIUI 12.5. К сожалению, цену китайский производитель пока не называет.