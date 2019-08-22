Redmi Note 8 Pro и его характеристика

Подробные спецификации устройства ещё не объявлены — по слухам, смартфон будет построен на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90 или G90T с ядрами Cortex-A76, графическим процессором Mali-G76 и поддержкой частоты обновления дисплея до 90 Гц.Базовой модели Redmi Note 8 приписывают 48-мегапиксельную камеру. Обе версии гаджета, судя по опубликованным изображениям, получили сканер отпечатков пальцев на задней крышке, интегрированный прямо в блок основной камеры.На баннере с изображением Redmi Note 8 Pro отчётливо видна задняя панель аппарата и модуль тройной камеры с основным датчиком на 64 Мп. По имеющейся информации, сенсор с линейным размером 1/1,7 дюйма сможет захватывать снимки в рекордном для смартфонов разрешении до 9248x6936 точек, а благодаря технологии объединения четырёх пикселей в один будет качественные снимки при плохом освещении.О стоимости модели пока неизвестно.