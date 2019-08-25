Redmi Note 8 Pro набрал почти 300 000 баллов в AnTuTu

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма опубликовал скриншот из бенчмарка AnTuTu, в котором смартфон Redmi Note 8 Pro набрал 283 000 баллов. Напомним, что аппарат построен на «игровом» процессоре MediaTek Helio G90T. Это действительно очень высокая производительность для смартфона за 250 долларов, однако пока мы не знаем об энергоэффективности данной платформы. На скриншоте можно заметить и диагональ дисплея – 6,53 дюйма. Напомни, что официальный анонс Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится 29 августа.