Redmi Note 8 Pro набрал почти 300 000 баллов в AnTuTu

2019-08-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi Note 8 Pro; [91]
Авторитетный инсайдер Мукул Шарма опубликовал скриншот из бенчмарка AnTuTu, в котором смартфон Redmi Note 8 Pro набрал 283 000 баллов. Напомним, что аппарат построен на «игровом» процессоре MediaTek Helio G90T. Это действительно очень высокая производительность для смартфона за 250 долларов, однако пока мы не знаем об энергоэффективности данной платформы. На скриншоте можно заметить и диагональ дисплея – 6,53 дюйма. Напомни, что официальный анонс Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro состоится 29 августа.


Комментарии и отзывы Redmi Note 8 Pro
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